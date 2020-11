In Italia il superbonus stimola la nascita di imprese edili (+4.971 tra luglio e settembre scorsi) e questo consente al sistema imprenditoriale italiano di tenere le posizioni, aumentando di quasi 24mila unità rispetto al trimestre precedente. E’ quanto emerge dai dati di Unioncamere-InfoCamere sulla dinamica delle imprese italiane.

Le risorse per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare sembrano avere inciso sulla vitalità di un settore cruciale come quello delle costruzioni. Per i tre quarti (3.691 imprese) questa crescita si deve alle piccole realtà individuali, agli specialisti nelle attività di impiantistica e di finitura degli edifici e ai posatori di infissi.

L’adattamento al nuovo scenario determinato dalla “Covid-economy” sta interessando anche il commercio, le cui difficoltà complessive sono attenuate almeno in parte dall’aumento delle imprese che operano nella vendita di prodotti via internet: +1.542 nel terzo trimestre, quasi il 40% delle 4.202 imprese commerciali in più registrate nel trimestre (+0,3% l’incremento, in linea con quello dello stesso periodo dello scorso anno).

Rispetto ai primi due trimestri del 2020 – in cui il flusso delle nuove aperture e delle chiusure era stato profondamente segnato dall’emergenza sanitaria – il trimestre estivo sembra segnare un ritorno alla “normalità” sul fronte dell’apertura di nuove imprese (66.355, in linea con le 66.823 di luglio-settembre 2019), mentre permane una forte “dissonanza” delle chiusure (42.859 contro le 52.975 dello stesso periodo del 2019). Un segnale (forse) del diffuso atteggiamento di molti operatori in attesa, probabilmente, che si chiariscano le prospettive legate all’impiego delle risorse del Recovery Fund.

IL MOLISE

Anche i dati regionali sembrano testimoniare un discreto ritorno alla normalità: nel trimestre estivo, infatti, il saldo complessivo risulta pari a +97 imprese, in linea con le +88 imprese dello stesso trimestre di un anno fa.

Nel complesso, il bilancio fra imprese nate (360) e quelle che hanno cessato l’attività (263), ha portato la consistenza del sistema imprenditoriale del Molise a toccare, a fine settembre, le 35.344 imprese registrate, con un tasso di crescita nel periodo dello 0,28% (0,25% quello del terzo trimestre 2019).

In linea con il dato nazionale, anche l’edilizia molisana mostra una certa vivacità, registrando un incremento di +15 imprese, rispetto alle +4 di un anno fa.

Similmente, anche l’adeguamento ai nuovi scenari dovuti all’emergenza Covid appare del tutto evidente nel comparto commerciale delle imprese molisane: aumentano le iscrizioni di nuove imprese che operano nella vendita di prodotti via internet (+7,2% il tasso di crescita rispetto allo stesso periodo di un anno fa). A fine settembre il saldo totale del settore è pari a solo -4 unità, quando nello stesso periodo di un anno fa si registrava -33 imprese.

Oltre alle performance di costruzioni e commercio, va segnalato l’andamento positivo dei settori delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+13 unità) e dei servizi di informazione e comunicazione (+6 unità).

In controtendenza, invece, rispetto al dato nazionale, l’andamento del settore dei servizi di alloggio e ristorazione.

Mentre, infatti, in Italia il comparto registra l’incremento più consistente in termini di valori assoluti (+3.350 unità, in linea con il 2019), influenzato positivamente dalla stagione estiva, in Molise i servizi tipicamente turistici evidenziano una variazione negativa di – 19 unità. Negativo anche il saldo dell’agricoltura (-27).

Quanto invece alle forme giuridiche, oltre l’88% del saldo trimestrale della regione Molise è stato determinato dalle imprese costituite in forma di società di capitali (+86 unità, corrispondenti ad un tasso di crescita nel periodo dell’1,02%). Le imprese individuali diminuiscono invece di 3 unità (-0,01%).