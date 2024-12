di Redazione

TRA I RELATORI ANCHE IL VESCOVO D’ISERNIA/VENAFRO, MONS. CIBOTTI.

Un testo per rinnovare e riproporre aspetti storici, religiosi ed antropologici del Natale tradizionale. E’quanto si prefigge la presentazione di “NATALE MOLISANO”, libro scritto da Mauro Gioielli che verrà presentato nel pomeriggio del prossimo 17 dicembre all’Archivio di Stato di Iserna. Prenderà parte all’evento anche il Vescovo d’Isernia/Venafro, mons. Cibotti, che assieme all’autore del lavoro editoriale colloquierà con i presenti sulle tematiche in tema. Modererà i lavori Enza Zullo, direttrice dell’Archivio che ospita. “Sarà l’occasione per conoscere ed apprezzare l’Archivio di Stato di Isernia e la sua ricchezza documentaria -afferma la dirigente- nonché per porre l’accento su aspetti storici, religiosi ed antropologici del Natale che sta per arrivare”. L’appuntamento in programma a partire dalle h 16,30.