Domani, venerdì 13 dicembre, alle ore 17, nella Sala Gialla della Provincia di Isernia, in via Berta, il giornalista e demologo Mauro Gioielli terrà una conferenza sul «Natale Molisano – Le magiche tredici notti». Durante l’incontro culturale, che è stato organizzato dal Circolo isernino dell’AUSER, Gioielli parlerà delle più importanti tradizioni natalizie del Molise, dai i riti ignei della ndocciata di Agnone e della faglia di Oratino alla musica degli zampognari, dalla figura di San Nicola (che s’è trasformata in quella di Santa Claus) alle usanze gastronomiche come la preparazione della “cupeta”, ossia il torrone del Molise. E tanto altro ancora. Ospite musicale della serata sarà la etnoband “Il Tratturo”, che eseguirà alcuni brani musicali natalizi.