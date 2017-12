Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,5 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale che quasi 9 italiani su 10 (86%) hanno trascorso a casa con parenti o amici. E’ il bilancio Coldiretti che conferma, con un aumento del 9% rispetto al 2016, come gli italiani non rinuncino alla tavola imbandita. Prevale il Made in Italy, con lo spumante, prodotto immancabile per quasi 9 su 10 a pari merito con la frutta locale di stagione. Il Codacons stima che il 20% degli alimentari acquistati per le feste finirà in pattumiera: 24 euro a testa.

Un ritorno al passato determinato pero’ – precisa la Coldiretti – da motivazioni diverse con gli italiani, soprattutto giovani, che si gratificano ai fornelli, e la cucina e il buon cibo che si affermano tra le nuove generazioni come primarie attività di svago, relax e affermazione personale. Lo show cooking per gli amici si afferma – sostiene la Coldiretti – come appuntamento dei momenti di festa e spinge anche verso una scelta attenta degli ingredienti, con una tendenza elevata alla ricerca di materie prime fresche e genuine direttamente dai produttori per assecondare la crescente voglia di conoscenza sulle caratteristiche del prodotto e sui metodi per ottenerlo, da raccontare a tavola a parenti e amici.