di T.A.

Rilevanti serate concertistiche prenatalizie sia a Venafro che a Colli al Volturno. Trattasi di importanti appuntamenti (10 e 16 dicembre, h 19.30) che scandiranno gli imminenti eventi natalizi, entrambi presso la Chiesa di S. Martino e Nicola di Venafro. Quindi la replica il 21 dicembre di una serata nella Chiesa di S. Leonardo a Colli al Volturno. Venendo ai concerti venafrani, il primo è previsto per domenica 10 dicembre alle ore 19.30 e titola ” Natale è “. Si esibiranno i noti cantori della Schola Cantorum “Lino Cappello” accompagnati al piano dall’ ing Marciano Oliva e diretti dal Soprano Francesca De Luca, con il solista soprano Chiara Cuzzi, in un programma ricco di brani classici e contemporanei polifonici natalizi, che di certo faranno pregustare l’armonia e la gioia del Natale nei cuori e nello spirito. Il secondo ” Notte di Luce, Note di Pace ” è invece previsto per sabato 16 dicembre alle ore 19.30 e vedrà la partecipazione di 4 cori della provincia di Isernia oltre al coro Amici del Canto appartenente al CAI, con la partecipazione straordinaria del solista Tenore M. Gian Piero Frattaruolo, del soprano Francesca DeLuca, del Soprano Chiara Cuzzi e della vocal solista Barbara Federici, accompagnati dall’orchestra di archi e fiati diretta dal M. Fabio Palumbo, con esecuzione di brani classici natalizi ed inediti scritti e musicati dal pianista Marciano Oliva che accompagnerà al piano. Il concerto vedrà tra l’altro la partecipazione dell’ attore Gianni Di Chiaro presentatore della serata e, per l’occasione, impegnato anche nella proclamazione di alcuni testi improntati al tema della Pace e della Speranza. Faranno da corona i Bambini per la Pace che conferiranno un carattere ed un’ impronta di speranza, di pace e di armonia universale alla serata in un importante messaggio proiettato alle dolorose e profonde problematiche belliche del contesto mondiale attuale. Non resta perciò che partecipare ai due straordinari eventi perché ognuno percepisca armonia, gioia e speranza nell’attesa della Nascita del Figlio dell’Uomo. Da segnalare infine la replica del concerto venafrano del 16 dicembre presso la Chiesa di S. Leonardo a Colli al Volturno nella serata del 21 dello stesso mese.