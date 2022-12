Gli appuntamenti il 10 e 17 dicembre (h 19.00) della Schola Cantorum Lino Cappello di Venafro d’intesa con altre sigle artistiche

“Natale E’…”. E’ il titolo del doppio Concerto di Natale in programma il 10 dicembre in Cattedrale a Isernia ed il successivo 17 dello stesso mese alla Chiesa dei Ss. Martino e Nicola di Venafro, promossi dalla Schola Cantorum Lino Cappello della città d’intesa con altre sigle artistiche sia venafrane che isernine, come il Coro Padre Candido Melfi del Sacro Cuore di Isernia, la Corale di San Nicandro di Venafro e il Coro Polifonico Maschile Amici del Canto. I protagonisti degli eventi : tenore Gian Piero Frattaruolo, soprano Angela Cicerone, basso Patrizia Aureli, Anna Aurora Grieco e Lorena Obiso (violino),Marta Paoliello (violoncello), Filippo Ranieri (flauto traverso), Nicandro Rodi e Luciano Esposito (tromba), Paolo Scungio e Davide Aureli(sax), Andrea Griguoli (percussioni), Enrico Verrecchia (basso elettrico), Sara Aiello (arpa) e Barbara Federici (vocalist). Musiche ed arrangiamenti saranno del M° Marciano Oliva, dirigerà il M° Fabio Palumbo. In allegato, il programma completo di “Natale E’ …”.