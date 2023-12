di T.A.

Il Natale, quale nascita del Figlio del Creatore per il progresso di vita dell’intera umanità, viene puntualmente salutato nei modi più disparati. Ed ogni volta in maniera bellissima, meravigliosa e tale da restare piacevolmente nell’immaginario collettivo. Quest’anno il trend, in Molise come altrove, ha avuto piena conferma con unanime soddisfazione. Ovunque idee condivise per risultati oltremodo graditi. Qualche citazione per esemplificare : il bel fantavideo animato “Il Molise” (peccato per la risicatissima scelta di soli 18 Comuni molisani, stanti i 136 che compongono il Molise intero ) che tra musica e fantastici “quadri” paesaggistici ha proposto un Molise da sogno, evidenziandone le bellezze ambientali. Quindi il gradevole concerto “My Lord” tratto da “Tra terra e cielo” ed interpretato da Marciano Oliva, Chiara Cuzzi, Angela Cicerone e Flavio Pitocco. Momenti d’arte e di tecnica -le citate perfomance- a ribadire il sogno meraviglioso di un Natale che dia finalmente all’uomo contemporaneo l’impulso giusto per la pace e la fratellanza ovunque sulla Terra, purtroppo martoriata da incredibili ed insanabili contrapposizioni.