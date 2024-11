di Redazione

Pronto il cartellone degli eventi natalizi del Comune di Venafro: un cartellone in cui la tradizione si coniuga con le novità per accontentare i gusti di tutti; inoltre, come per lo scorso anno e per gli eventi estivi viene riproposta la fortunata formula della collaborazione con le associazioni del territorio. “Anche quest’anno l’Amministrazione, con la collaborazione delle associazioni, ha messo su un calendario di manifestazioni natalizie che abbraccerà tutto il mese di dicembre, dal 1^ al 31, in un crescendo di eventi. Quest’anno l’impegno – sottolinea il sindaco Alfredo Ricci – è anche più intenso rispetto agli anni scorsi. Lo scopo è quello di far respirare l’aria natalizia nelle nostre strade, sia del centro moderno sia del centro storico, coniugando tradizioni, eventi, momenti dedicati a famiglie e bambini, spazi per giovani, enogastronomia, tutto questo anche per attirare e creare un movimento di persone che possa trasformarsi in occasioni di acquisto presso i nostri esercizi commerciali”. “Un calendario ricco e variegato – continua il primo cittadino -, che con il sostegno dell’intera Amministrazione ha visto impegnato in prima persona nell’organizzazione il Consigliere Aurelio Elcino, e con lui le diverse associazioni cittadine, che voglio ringraziare per la consueta e appassionata collaborazione”. Il consigliere delegato a organizzazione eventi e spettacoli Aurelio Elcino spiega nel dettaglio il programma: “Come Amministrazione comunale siamo riusciti ad allestire un calendario di eventi natalizi abbastanza vario e ad accogliere e sostenere tutte le proposte delle associazioni: area luci, eventi e spettacoli per bambini, musica, arte, teatro, gastronomia e sport; associazioni che metteranno impegno e passione durante questo periodo magico dell’anno e che colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta. Si inizia domenica 1^ Dicembre dalle 11:30 con un importante evento, nuovo per certi aspetti, in quanto si tratta di un’intera giornata dedicata a bambini e famiglie, tra spettacoli e artisti di strada, mercatini e stand gastronomici aperti tutto il giorno e tanto altro. Un modo semplice per iniziare a respirare tutti insieme la magica aria Natalizia e per dare possibilità di svago e non solo a chi deciderà di trascorrere più tempo possibile in Città”. Tanti gli appuntamenti in programma: i concerti nella chiesa dei Santi Martino e Nicola e il Gran Concerto di Natale nella chiesta dell’Annunziata entrambi a cura della Schola Cantorum Lino Capello; la mostra nazionale di arte presepiale alla Palazzina Liberty, dove si terrà anche lo spettacolo teatrale “La Locandiera” nei giorni 21 e 22 dicembre, o ancora la tradizionale scalata Venafro Conca Casale, in programma il 29, che precede gli eventi conclusivi del 31 Capodanno in piazza,a partire dalle ore 10.00, e “Sciusc e P Sciusc”, previsto alle ore 15.30.