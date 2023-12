di Redazione

Eventi tradizionali e nuove proposte divertimento per i più piccoli e aggregazione sono questi gli elementi caratterizzanti le iniziative natalizie di Venafro.

Si parte domani 8 dicembre dalle ore 15:00 su corso Campano con un appuntamento a cura del Comune e dell’Associazione “Con il cuore” rivolto a grandi e piccoli: musica live, DJ set, area bimbi e tanta buona gastronomia. Il Comune di Venafro con tutte le associazioni cittadine ha racchiuso in un unico cartellone appuntamenti ed eventi “per allietare il Natale delle famiglie che restano in città, di quanti torneranno in occasione delle festività e per dare respiro ai commercianti” sottolinea il sindaco Alfredo Ricci. “Pur nelle ristrettezze di bilancio, siamo riusciti a recuperare risorse per sostenere queste iniziative”. Tanti gli appuntamenti in programma: i concerti nella chiesa dei Santi Martino e Nicola a cura della Schola Cantorum Lino Capello, le iniziative “Illumina Venafro“, “Natale in corso” e “Capodanno sotto le Stelle” a cura della Pro Loco, il Salamanka Show dell’Istituto Giordano, per gli sportivi “Ginnastica sotto l’albero” e la tradizionale Scalata Venafro-Conca Casale, giunta alla ventiduesima edizione, manifestazioni organizzate rispettivamente dalla Gymnastic Venafro e dall’Atletica Venafro; per concludere il 30 dicembre con “Aspettando Capodanno” a cura dell’Associazione “Con il Cuore” e il 31 con “Sciusc e P Sciusc” del gruppo spontaneo di piazza De Curtis. “Il cartellone è frutto della collaborazione con le varie associazioni del territorio e con i commercianti, con i quali in futuro il raccordo sarà sempre maggiore – evidenzia il primo cittadino. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo programma unico per il grande lavoro svolto e che andranno a svolgere in questo mese; soprattutto questo cartellone è sintomo di un tessuto sociale vivace e propositivo che mi piace rimarcare con forza perché, da un lato, rappresenta un modo nuovo di progettare gli eventi grazie alle diverse sinergie e al lavoro di squadra; dall’altro, cementa lo spirito di comunità che contribuisce a immergerci nel clima di fiducia e speranza tipico di questo periodo e che ci consente di guardare con il giusto pizzico di ottimismo al futuro“.