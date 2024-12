di Redazione

Il sindaco Macari: “Abbiamo puntato a coinvolgere tutti, affinché ciascuno senta di essere parte di una grande famiglia”.

Sesto Campano si prepara al Natale con un cartellone ricco di eventi (che si allega al comunicato), che promette di coinvolgere tutti e di far vivere a grandi e piccini la gioia dei momenti di festa. Il programma, pensato con cura dall’amministrazione comunale, si propone di celebrare il Natale non solo come una lieta ricorrenza, ma come un’occasione per condividere, insieme, la magia di uno dei periodi più belli dell’anno. Gli eventi, iniziati il 7 dicembre, si concluderanno domenica 5 gennaio e spazieranno da attività ludiche per i più piccoli, come laboratori creativi e giochi, a iniziative dedicate agli adulti, come concerti, presentazioni di libri e appuntamenti gastronomici. Tra le tante proposte in agenda, i bambini potranno incontrare gli elfi e consegnare la loro letterina direttamente nelle mani di babbo Natale e aspettare l’arrivo della Befana in piazza Romandino. Per gli adulti, invece, sarà possibile riscoprire la tradizione delle ‘Pezzelle’, partecipare al brindisi augurale ed ammirare il presepe vivente. “L’obiettivo del Comune – spiega il sindaco Eustachio Macari – è di coinvolgere, in queste giornate, tutti i cittadini, affinché ciascuno senta di essere parte di una grande famiglia, con cui poter condividere i valori fondamentali che il Natale trasmette. La partecipazione attiva dell’intera comunità è, infatti, al centro di questa iniziativa: l’amministrazione invita tutti a non vivere da soli questi momenti di festa, ma ad unirsi per condividere gioie e sorrisi. Ogni evento sarà un’occasione per incontrarsi, per rinsaldare vecchie e nuove amicizie amicizie e per ritrovare i legami con chi torna in paese”. L’atmosfera del Natale di Sesto Campano, decorato da luci e addobbi colorati, renderà ogni appuntamento ancora più incantevole. Le strade e le piazze si trasformeranno in veri e propri luoghi di festa, dove famiglie, amici e visitatori potranno passeggiare e godere di momenti di convivialità. In un’epoca in cui spesso ci si sente isolati, si vuole fare un passo in più per una ritrovata serenità. Le parole d’ordine sono ‘accoglienza’ e ‘condivisione’. “Sesto Campano è pronto a festeggiare il Natale con entusiasmo e calore – conclude il primo cittadino – Le porte del paese sono aperte a tutti: cittadini, visitatori e amici. L’invito è quindi di cuore: unitevi a noi per vivere insieme la gioia di questo periodo speciale, riscoprendo la magia delle tradizioni e la bellezza dello stare insieme”.