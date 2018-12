I commercianti di Isernia, in collaborazione con Vs eventi e spettacoli , presentano l’evento “Natale a Isernia”, che si terrà domenica 16 dicembre, luogo via XXIV Maggio. Dalle ore 16.00 alle ore 21.00, di domenica prossima, siete tutti invitati a partecipare alla bella iniziativa proposta dai commercianti per festeggiare insieme l’arrivo del Natale.

Per l’occasione, su via XXIV Maggio, a far divertire grandi e piccini, ci saranno: la casa di Babbo Natale, gli artisti di strada, spettacoli, gonfiabili, postazioni foto, mascotte con caramelle, musica e tante altre sorprese. Per chi volesse trascorrere una domenica diversa, all’insegna dell’allegria, l’appuntamento è per domenica 16 dicembre su via XXIV Maggio, vi aspettiamo numerosi!