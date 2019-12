La Pro loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale proporrà dal 21 dicembre in poi un calendario di eventi natalizi assolutamente da non perdere in paese. Si partirà venerdì 21 dicembre alle ore 16.30 con le Letterina a Babbo Natale e con l’animazione per i più piccoli presso l’Auditorium Comunale. Sabato 22 dicembre alle ore 20.30 sempre all’interno dell’Auditorium Comunale di Fornelli concerto de “Il Tratturo”.

Nella giornata di Santo Stefano, 26 dicembre, alle ore 18.30 spettacolo di musica gospel con il “Pietrelcina Gospel Voice” presso la chiesa di Santa Maria Arcangelo. In serata, sempre il 26 dicembre, con inizio alle ore 22.30, la versione natalizia dell’Incendio del Castello invernale. Il 27 dicembre, invece, alle ore 20.30 spettacolo teatrale dal titolo “Ridiamoci…un tono ! “ a cura della Compagnia Cast presso l’Auditorium Comunale.

L’anno si andrà a concludere poi il 29 dicembre con la festa presso l’Auditorium Comunale dedicata ai più piccoli, la tombolata del 30 dicembre e quella del 2 gennaio 2020. Tutto il cartellone di eventi della manifestazione “Natale a Fornelli”, verrà presentato dalla Pro Loco e dall’Amministrazione Comunale in conferenza stampa nella mattinata di sabato 21 dicembre alle ore 10.30 presso la sala consiliare del Comune di Fornelli (Is).