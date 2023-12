di T.A.

Tanti appuntamenti all’unisono Comune/Pro Loco di Venafro

Dopo la Pro Loco anche il Comune di Venafro dirama con pubblico manifesto il proprio “Natale 2023”, il cartellone degli eventi per l’imminente periodo natalizio, che in diversi passaggi è tutt’uno con gli appuntamenti della predetta Pro Loco. Nel mentre prendono a comparire su iniziativa municipale, dopo che la Pro Loco ha allestito luminarie su piazze e strade della Venafro nuova, compaiono -si scriveva- anche i primi allestimenti natalizi municipali al rione Mercato, il “salotto bello” del centro storico, arricchito da luminarie ed addobbi colorati, tra cui giganteschi orsi polari illuminati. Altrettanto verrà fatto anche in altre zone della Venafro Antica, in modo da portare ovunque l’aria della festa perché tutti si sentano coinvolti? E passiamo al cartellone municipale degli eventi, appunto a “Natale 2023” della Città di Venafro : si apre il 2 e 3 dicembre col Baratto del Libro alla Liberty, si prosegue l’8 con “Natale a Venafro” su corso Campano, a seguire il 10 “Natale è” il concerto di Natale alla Chiesa SS. Martino e Nicola, nella stessa giornata “Illumina Venafro” a Porta Nuova, il 15 e 16 “Salamanka show” al Mercato, il 16 ”Natale in piazza” con la calata di Babbo Natale in piazza Vittorio Veneto, sempre il 16 “Concerto di Natale” nella predetta chiesa, il 17 XXII Scalata podistica Venafro/Conca Casale, ancora il 17 “Ginnastica sotto l’albero” al Mercato, di nuovo il 17 “Natale in Corso”, il 30 “Aspettando Capodanno” su corso Campano, il 31 la tipicità di “Sciusc e p’ sciusc” in piazza Castello ed il 31 si chiude con “Capodanno sotto le stelle” a Porta Nuova. Tanto quindi all’unisono Pro Loco/Comune di Venafro, coi residenti del centro storico attesi ad allestire le loro luminarie private dinanzi casa, nei vicoli e sugli spiazzi.