Gli auguri alla nostra redazione del Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Cimino.

“Sono tutti bravi a ricordarsi degli organi di informazione nei periodi di festa, come sono tutti bravi a chiedere di rendere noto il loro messaggio di augurio sfruttando il mezzo privato messo a disposizione da una testata giornalistica. Da coloro io vorrei distinguermi: mi piace con questa piccola nota, esortare i lettori a leggere questo giornale. Invito con questo mio appello, la gente comune a sostenere, invogliare, criticare, partecipare nella elaborazione di questo on line, di questa giovane redazione, di questo giovane direttore.

Formato dalla scuola del collega Tonti, Christian Ciarlante sta dimostrando il massimo impegno profuso per le sorti di tale prodotto, insieme alla proprietà che ha deciso di investire nella editoria, collaborando con un colosso dell’editoria molisana, radiotelemolise dell’editore Pallante. Mi sembra che stiano offrendo un prodotto decoroso, trasparente e ricco di quel piglio aggressivo che a me piace. Compatibilmente con le risorse disponibili, mi sento di affermare che sussistano le giuste dosi di equilibrio e tenacia, in un contesto difficile qual è l’editoria molisana e nazionale.

E così nel formulare i miei auguri alla proprietà ed alla redazione, ai futuri giornalisti come al direttore, mi sento di prorogare questo rapporto di collaborazione che mi ha visto e che mi vede a fianco di Christian, come lui lo è stato con me. Da sempre disponibile nei miei riguardi, ho ripagato l’attenzione del giornale con la mia esperienza. Grato di questo rapporto, auguro a voi ed ai lettori, ogni bene.

Di nuovo auguri!”

Vincenzo Cimino

Consigliere nazionale Odg

Componente Corecom Molise