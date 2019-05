I Carabinieri della Stazione di Palata, coordinati dal Comandante, nel corso dei numerosi controlli alla circolazione stradale disposti nel largo raggio, hanno proceduto al controllo di un 27enne residente a Vasto, il quale alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento guardingo che faceva nascere negli operanti il dubbio che potesse occultare qualcosa.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso infatti di rinvenire un coltello a serramanico di modeste dimensioni, che il giovane nascondeva in auto e pronto all’uso, del quale non è stato in grado di giustificare il porto, motivo per il quale è scaturita una denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria di Larino e il sequestro della lama.