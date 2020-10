I Carabinieri della Compagnia di Larino durante i controlli del week-end hanno rinvenuto droga all’interno di un portachiavi di un incensurato della zona. Mentre passeggiava con tranquillità all’esterno di un bar, i Carabinieri si sono avvicinati all’uomo per effettuare i consueti controlli della movida, con particolare attenzione alla zona del Basso Molise.

Alla vista dei militari il 40enne, che passeggiava indisturbato, ha mostrato da subito un atteggiamento guardingo e timoroso che ha destato la curiosità degli operanti; immediata è scattata la perquisizione dalla quale veniva rinvenuta in una tasca dei pantaloni, una dose di cocaina già confezionata e pronta per essere spacciata; a questo punto, veniva estesa la perquisizione anche all’auto.

E qui la sopresa: recatisi nei pressi di una macchina in sosta indicata dall’uomo, gli investigatori hanno notato che la chiave, seppur dopo numerosi tentativi, non azionava il meccanismo di apertura del veicolo. Insospettiti, hanno aperto il portachiavi della macchina ed hanno rinvenuto all’interno del telecomando un’altra dose di cocaina pronta anch’essa per essere spacciata.

La perquisizione si è estesa anche presso l’abitazione ed è proprio qui che è stata rinvenuta una vera e propria piccola centrale di attività per lo spaccio. Infatti, l’astuto quarantenne aveva celato, in una sveglia a muro, altra droga tra cocaina e marijuana unitamente a materiale per confezionamento e ben due bilancini di precisione utilizzati per pesare la sostanza al momento dell’immissione sulle varie piazze di spaccio.

All’esito dell’operazione antidroga, i militari hanno sequestrato ben 24 bussolotti in plastica contenenti una cinquantina di dosi di cocaina, già preparata e pronta per la vendita illegale nella movida molisana.

Inoltre è stata sottoposta a sequestro anche una discreta quantità di marijuana, nonché qualche centinaio di euro in contanti, ritenuto dagli investigatori certamente provento dell’attività delittuosa dell’uomo. Sottoposta a sequestro anche la finta chiave dell’auto che conteneva la droga, tra l’altro chiave mai utilizzata, poiché l’uomo non è risultato proprietario di veicoli.

I controlli sono proseguiti in tutto il week-end durante il quale sono state controllate decine di autovetture ed almeno un centinaio di soggetti, undici esercizi pubblici ed anche due casolari abbandonati.

Durante uno dei controlli alla circolazione stradale il conducente di un‘auto è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e, pertanto, deferito in stato di libertà.

Sono stati, infine, proposti ben tre fogli di via obbligatori a carico di tre pregiudicati che circolavano in zona con fare sospetto.