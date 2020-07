E’ con enorme soddisfazione che si comunica alla cittadinanza tutta che è nata la

“ASD SCACCO MATTO”

Motivo di vanto e di orgoglio è l’essere la prima associazione sportiva di scacchi della provincia di Isernia.

In occasione della conferenza stampa che si terrà giovedì 2 luglio 2020 alle ore 11.00 in Isernia presso la sede del Gold Sponsor Valente Giancarlo agente generale della HDI Assicurazione in via XXIV Maggio n. 86/A dove verrà presentata la associazione ed il suo organico societario.

Mail avvocatomarianima@gmail.com