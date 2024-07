di Redazione

Con l’approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Direttivo, si è costituito nella Sede di ACI Molise a Campobasso il primo CLUB ACI STORICO MOLISE, struttura affiliata ad ACI STORICO ITALIA che conta in Italia circa 50 Club affiliati ed oltre 30 Musei ACI Storico sparsi in tutta Italia.

Il Club è formato da un Direttivo composte da tre persone nominate dal Consiglio Direttivo dell’Ente, che si sono particolarmente distinte sul territorio molisano per la loro passione per il motorismo storico. Il Direttivo che ha accettato l’incarico proposto dall’AC Molise è quindi costituito da Franco Cifali, Franco Marianera e Rossella De Rosa appassionati collezionisti di veicoli d’epoca e promotori da decenni sul territorio molisano di eventi, Raduni, Mostre ed ogni tipo di attività che hanno come scopo la valorizzazione del patrimonio motoristico storico. Nel nostro territorio il rapporto tra ACI Molise e ACI Storico ha radici molto profonde ricordano i tre componenti del Direttivo – “L’Automobile Club MOLISE è Socio Fondatore di Aci Storico – e l’obiettivo che ci poniamo ogni anno è quello di organizzare eventi per gli appassionati di auto d’epoca e dare risposte adeguate alle loro aspettative offrendo vantaggi ed occasioni di incontro turistico, culturali e anche di divertimento. Fra queste attività certamente quella più importante e conosciuta è “Ruote nella Storia”, un progetto nato nel 2017 in collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che vede il coinvolgimento di appassionati possessori di auto storiche in raduni di profilo turistico e storico culturale, grazie proprio all’opportunità di visitare i borghi più belli del nostro Paese. Il Club ACI Storico Molise anche nel 2024 ha scelto di partecipare al progetto Ruote nella Storia organizzando il prossimo Raduno di Autostoriche nel bellissimo Borgo di Agnone con partenza da Campobasso percorrendo le vecchie tratte che ci porteranno ad esplorare e a conoscere attraverso visite guidate e degustazione di prodotti tipici locali un Borgo tra i più belli d’Italia. Il Club è quindi pronto ad accogliere tutti gli appassionati di questo mondo presso la Sede dell’AC Molise appena rinnovata, per distribuire informazioni o dare consigli sul tesseramento al Club ACI Storico, che offre tantissimi vantaggi legati al mondo delle Auto Storiche ai suoi associati. Un ultimo messaggio lo lasciamo al Presidente dell’Automobile Club Molise – Riccardo Tesone – “ io credo molto al valore del motorismo storico e accolgo a braccia aperte le Manifestazioni legate al Progetto Ruote nella Storia sul nostro territorio. Colgo l’occasione per ringraziare i componenti del Comitato Direttivo che ci hanno permesso di costituire un Club così importante che mancava e rappresenterà a livello nazionale il nostro territorio, e che sicuramente potrà contribuire alla promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico a quattro ruote nel territorio molisano dove la passione per le auto d’epoca è fortemente sentita e sviluppata.