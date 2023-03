I dettagli di un progetto multimediale e su più livelli, che può aiutare le aree

interne, combattendo lo spopolamento. E c’è una classifica con le Regioni più

attive nella promozione del re della tavola

Napoli, 17/03/2023. Costruire una comunicazione integrata che faccia del tartufo uno dei

grandi attrattori turistici del nostro Paese. A questo mira “Italia del Tartufo”, un progetto

multimediale e su più livelli presentato venerdì 17 marzo a Napoli, nel corso della Borsa

mediterranea del turismo, nell’ambito della programmazione del Forum Turismo e

Destinazioni organizzato dalla Rete Destinazione Sud, patrocinato dalla Provincia di

Avellino e dalla Regione Campania.

Il progetto ha previsto la realizzazione della mappa “MapMagazine Tartufo 2023” in

collaborazione con ACI–Automobile Club d’Italia, già in vendita in libreria, in edicola e su

typimediashop.it. Seguiranno presto la pubblicazione di una guida e lo sviluppo di un

percorso online e offline per raccontare mese per mese tutti gli eventi, tutte le attività dal

punto di vista economico, sociale e culturale che ruotano attorno al tartufo.

L’analisi di ecosistema svolta da Typimedia Editore ha permesso di stendere una classifica

delle regioni più attive nella promozione del tartufo. La graduatoria è guidata dalle Marche,

con cinque località. Poi ci sono l’Umbria e la Lombardia con quattro. Ma forse in tanti non

sanno che anche la Sardegna e la Sicilia possono vantare una qualità straordinaria di

tartufo.

Ecco la classifica:

1. Marche: Acqualagna, Amandola, Apecchio, Pergola, Sant’Angelo in Vado

2. Lombardia: Borgocarbonara, Casteggio, Menconico, Zavattarello

Umbria: Campello sul Clitunno, Città di Castello, Gubbio, Norcia

4. Basilicata: Carbone, Marsicovetere, Muro Lucano

Piemonte: Alba, Asti, Moncalvo

Campania: Bagnoli Irpino, Ceppaloni Colliano

7. Emilia-Romagna: Sant’Agata Feltria, Sasso Marconi

8. Toscana: San Giovanni D’Asso, San Miniato

9. Abruzzo: L’Aquila

Lazio: Campoli Appennino

Liguria: Millesimo

Molise: San Pietro Avellana

Sardegna: Nurallao

Sicilia: Capizzi

La presentazione è stata moderata da Gianluca Carrabs, esperto in economia delle risorse

alimentari e dell'ambiente e curatore di MapMagazine Tartufo 2023. Tra i numerosi

interventi, quelli di Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro delle Politiche Agricole e Forestali,

di Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania e di Rizieri Buonopane,

presidente della Provincia di Avellino.

“Nell’immaginario collettivo e nella comunicazione massiva – dice Carrabs – abbiamo due

grandi capitali del tartufo, Alba e Acqualagna. Ma non ci sono solo loro. Oggi a Napoli ci sono

venti amministrazioni locali che raccontano il tartufo. È un prodotto stagionale, e ogni

stagione ci regala questo grande diamante della tavola, che troviamo in tutto il Paese.

L’Associazione Nazionale “Città del Tartufo” – sottolinea Carrabs – si sforza di fare proprio

questo lavoro: raccontare la vocazione del territorio. Non è un caso che le qualità di tartufo

prendano il loro nome dalle località: è un elemento che qualifica il territorio”.

Commenta il Presidente Associazione Nazionale “Città del Tartufo”, Michele Boscagli:

“MapMagazine Tartufo 2023 è una mappa che racconta i 30 eventi più rappresentativi per il

mondo del tartufo, ma è un’anteprima di quello che – auspichiamo – sarà un progetto

editoriale più importante, e che vede le città del tartufo protagoniste”.

Dello stesso tenore sono le parole di Gerardo Capozza, segretario generale ACI: “Auspico

che questo sia solo l’inizio. Non mancano le risorse, ma manca una cultura che permetta di

rafforzare la struttura da costruire con tutti i partner, per ragionare sulle opportunità che

un’Italia minore può offrire”.

Spiega l’Editore di Typimedia, Luigi Carletti: “In Italia ci sono oltre cento Comuni che hanno

a che fare con il tartufo. Alcuni sono pienamente consapevoli di forza e opportunità, altri un

po’ meno. Il tartufo viene visto come frutto della terra per addetti ai lavori e intenditori. In

parte è anche vero, ma è soprattutto un grandissimo driver economico. Se pensiamo che è

un prodotto soprattutto delle aree interne, capiamo quanto sia importante in questa fase

storica del Paese l’esigenza di valorizzare, e in alcuni casi salvare, queste zone dallo

spopolamento. Il tartufo è una grande opportunità”.

“Ne è nato un progetto multimediale – prosegue Carletti – che vede un antipasto nella

mappa con i trenta principali eventi, tra i molti che si fanno. E poi sarà pubblicata una guida

per oltre cento Comuni: sarà un racconto puntuale di ciascuno di questi centri, arricchito da

altri contenuti. Il corrispettivo digitale è rappresentato da Italiadeltartufo.it, la piattaforma

nata da poco, che offre un calendario degli eventi in naturale evoluzione, oltre a news,

approfondimenti, gallery fotografiche e contenuti video”.

MapMagazine Percorsi golosi – Tartufo 2023. Trenta tappe per trenta eventi (Typimedia

Editore, € 8,90) è disponibile in libreria e in edicola. È inoltre possibile acquistare la mappa

online su www.typimediaeditore.it e su typimediashop.it.