Apre a Venafro il Club House del Moto Club Falco per la gioia degli appassionati delle due ruote motorizzate

Moto che passione! E con la primavera alle porte la voglia di salire in sella – ma senza accelerare eccessivamente, raccomandazione primaria ! – è veramente tanta! La conferma puntuale arriva da Venafro, dove gli appassionati del settore si accingono a fruire dell’apertura del Club House del Moto Club Falco. Il tutto avverrà con l’open day di sabato 11 marzo prossimo, alle h 20.00. L’appuntamento è in via dei Mulini, Piazza Martiri del Lavoro. Info e contatti Palmerino 392/9295859, Cobra 348/2777009 e Enzo 328/4215088.