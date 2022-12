Tanta partecipazione, altrettanto impegno di adulti, piccoli e giovani in gara, massima concentrazione ed attenzione da parte di tutti –dal Gran Maestro a sua volta in competizione allo scacchista di 10 anni egregiamente comportatosi- con successo socio/sportivo pieno per il Campionato Regionale Molisano 2022 di Scacchi appena tenutosi nell’accogliente Palace Hotel di Venafro, struttura prodigatasi al massimo per la riuscita della manifestazione. Promosso dal Circolo Scacchi di Venafro e materialmente organizzato dalla sezione molisana della Federazione Italiana Scacchi, il Torneo è valso quale Campionato Regionale Molisano 2022 di Scacchi nonché per proclamare il Campione di Scacchi 2022 del Molise che rappresenterà la regione al prossimo Campionato Nazionale di Scacchi 2023.

Detta della soddisfacente partecipazione di scacchisti provenienti da diverse regioni del centro/sud d’Italia, questi i risultati finali : CAMPIONATO REGIONALE MOLISANO – 1°) Graziano Matteo Zinnai di Napoli con 4,5 punti su 5, 2°) Enrico Messina di Napoli punti 4,5, 3°) Duilio Collutiis di Salerno punti 4. CAMPIONE REGIONE MOLISE : 1°) Francesco Terzano di Campobasso, presidente del Circolo Scacchi Monfortedi CB, punti 3, 2°) Gianluca Angelicola di Campobasso punti 3, 3°) Giancarlo Iadicola di Venafro punti 3. Per il torneo B della stessa manifestazione scacchista la vittoria è andata a Ruggiero Filannino di Matera, davanti a Vincenzo Petruzzo di Avellino e Alessandro Delli Veneri di Sepino (Cb). Un plauso a tutti ovviamente –dai promotori agli organizzatori, dai giocatori al Palace Hotel, sino al dinamico segretario della sezione molisana della Federazione Scacchi Italiana, l’impagabile Giuseppe Damiano.