Alle ore 3:30 di questa notte è giunto al Pronto soccorso del Cardarelli un 18enne incensurato residente a Venafro. Aveva ferite di arma da taglio sul torace e sul braccio sinistro. Il giovane era con un amico davanti a un bar di Piazza Bagnoli. Un uomo, in sella ad una moto, gli si è avvicinato e ha tentato di rubargli il Rolex che teneva al polso. Il rapinatore non è riuscito nel suo intento e prima di fuggire ha colpito il ragazzo con un coltello. Indagini in corso dei carabinieri della Compagnia Bagnoli. A riportare la notizia è il sito napolitoday.it