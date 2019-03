Terzo gradino del podio alla Mezza Del Marchesato: questo il brillante risultato del nostro Giovanni Grano che ancora una volta dimostra il suo talento a Salluzzo, in provincia di Cuneo.

Il nostro chiude la distanza dei 21,097 km in 1,06,53: solo Kipngetich Sammy e Kipchumba Philemon davanti a lui, rispettivamente con il tempo di 1,05,53 e 1,06,42.

Si chiude con grande soddisfazione, dunque, un’altra tappa di avvicinamento alla Maratona di Rotterdam per il nostro Giovanni, di cui siamo orgogliosi per il grande esempio sportivo per tutti e per il grande contributo alla squadra.