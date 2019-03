La nostra Università conferma il suo impegno per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei neolaureati. Per la prima volta la serie di eventi My job Experience organizzati dal Settore Placement in collaborazione con l’associazione degli ex studenti “Alumni Unimol” approda nell’Aula Magna “Galileo Galilei” della sede di Pesche. Oggi, mercoledì 6 marzo, a partire dalle ore 11.30, gli studenti del Dipartimento di Bioscienze e Territorio incontreranno i professionisti dell’Agenzia Generali di Isernia Kennedy.

Durante l’evento gli studenti avranno modo di confrontarsi con i consulenti dell’Agenzia, imparando come elaborare un curriculum efficace e come affrontare con successo un colloquio di selezione, durante le simulazioni i relatori parleranno delle aspettative e dei punti di vista del recruiter e del datore di lavoro durante un colloquio.

All’evento, fortemente voluto dalla prof.ssa Francesca Di Virgilio, docente di organizzazione aziendale, parteciperanno Alessandro Longo, Manager di zona Generali Italia, Angelo Antonio Bucci, Intermediario assicurativo Agenzia Generale di Isernia Kennedy, Domenico Triggiani, Responsabile commerciale Agenzia Generale di Isernia Kennedy e Daniela Curione, Head Hunter Executive Search Italia, psicologa dell’organizzazione e comunicazione.