OGGETTO DEL CONTENDERE L’IPOTIZZATA SOPPRESSIONE DI QUATTRO CORSE SU ROTAIA PER NAPOLI PER SOSTITUIRLE COI BUS, MEZZI IMPOSSIBILI PER NON VEDENTI E DISABILI SU CARROZZELLA ELETTRICA

Dal presidente nazionale di “TDDS Guardiamo Avanti”, il venafrano Alessandro Guastaferro, perviene un comunicato “senza fronzoli e senza peli sulla lingua”, cioè assai duro, circa il recente incontro avuto dal predetto disabile della vista e rappresentante di “TDDS …” con l’assessore regionale del Molise, Di Lucente, avente a tema i trasporti dalla nostra regione verso Napoli. Il testo pervenuto a firma di Guastaferro : “In data odierna 19 gennaio -scrive il disabile della vista- sono stato ricevuto dall’assessore Andrea Di Lucente per discutere degli ipotizzati tagli di quattro corse su treni per Napoli e dell’idea di sostituirle con viaggi su bus. Ho rappresentato all’esponente politico che un disabile motorio e non vedente non potrà fruire dell’ipotizzato nuovo servizio di trasporto a causa della propria mobilità ridotta. Non nascondo di aver contestato apertamente quanto prospettatomi, esponendo le motivazioni della categoria rappresentata. Chiedo a questo punto alle altre associazioni della disabilità di ribellarsi, facendo sentire le proprie ragioni”. Quindi l’invito conclusivo di Guastaferro : “Ho espressamente chiesto all’assessore Di Lucente di mettersi su una carrozzella per disabili e constatare se riesce a salire su un bus ! Approfitto dell’ospitalità di questo giornale, che pubblicamente ringrazio a nome dei diversamente abili, per chiedere ufficialmente all’assessore predetto ed al Presidente della Giunta Regionale del Molise, Roberti, che non si tocchi nulla in quanto ai trasporti su treno dal Molise verso altre regioni d’Italia !”. Ce la prendiamo sempre coi più deboli ? No, non è ammissibile, né consentito ! Per cui si cambino una buona volta … registro e mentalità !