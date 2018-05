Giovedì 24 maggio 2018 ‘La messa dell’Incoronazione in Do Maggiore di Mozart’: ascolto guidato dal prof. Pier Paolo Bellini dell’Università degli Studi del Molise. Progetto a cura dell’assocazione PietrAngolare e del Museo diocesano: l’edificio da poco riaperto è un gioiello architettonico con opere di pregio e affreschi trecenteschi.

Al via le iniziative culturali alla chiesa di San Francesco d’Assisi a Larino, di recente restaurata e riaperta dopo un lungo periodo di lavori. Giovedì 24 maggio 2018, alle 20.30, si svolgerà il primo evento musicale “Musica e liturgia” dedicato alla “Messa dell’Incoronazione K 317 IN DO MAGGIORE”. L’ascolto sarà guidato e commentato dal prof. Pier Paolo Bellini, docente di Linguaggi musicali presso l’Università degli Studi del Molise.

<<Anche Mozart volle dare un personale segno di stima per questa tradizione popolare scrivendo, ancora ventitreenne, una messa, detta dell’Incoronazione, che diventerà in breve tempo una tra le più conosciute del suo repertorio>> ha spiegato il docente.

La serata, promossa dall’ Associazione culturale PietrAngolare e dal Museo Diocesano di Larino sarà impreziosita dalla splendida cornice della chiesa di San Francesco posta tra il Duomo e il palazzo ducale. Il vescovo, Gianfranco De Luca, in occasione della riapertura, ha osservato come la destinazione principale dell’edificio sarà proprio quella di ospitare concerti e iniziative culturali che valorizzano un patrimonio di grande valore.

All’interno sono presenti opere di straordinaria bellezza, tra cui gli affreschi della cupola di Paolo Gamba, artista di scuola napoletana, e affreschi trecenteschi nella zona absidale scoperti con i recenti lavori di restauro.