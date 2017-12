Domani, venerdì 29 dicembre, a Venafro “Si mangia in Piazzetta”, dalle 12.00 alle 24.00 in Piazzetta Annunziata, nel cuore del centro storico. Dodici ore di musica e degustazioni al caldo dei vari fuochi allestiti per l’occasione in una giornata che prevede il ritorno di un clima sereno.

Si tratta della prima edizione di una manifestazione volta alla valorizzazione del centro storico e degli artisti locali nata per raccogliere fondi per il Museo Winterline, il Parco dell’Olivo e il progetto turistico VenafroTurismo. Si mangia in Piazzetta è organizzata dalle associazioni Olea Mediterranea, Winterline, Collettivo Divergente e Proloco e patrocinata dal Comune di Venafro e dal parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro.

Importante anche la collaborazione della e dei Vigili del Fuoco in Congedo. Alle 16.00, inoltre, ci sarà la visita guidata alla Chiesa dell’Annunziata e a seguire al Museo Winterline.