Serata musicale di livello alla Dimora storica del Prete di Belmonte di Venafro, con cena e pernottamento

nel Palazzo dello storico Marchesato venafrano

Vi vivevano un tempo il Marchese Alessandro del Prete di Belmonte di Venafro e la sua famiglia. Oggi la

signora che vi risiede, Dorothy Volpe, vedova del Marchese Luigi del Prete di Belmonte, figlio del predetto

Marchese Alessandro, è solita aprire la residenza ad iniziative sociali ed artistiche di varia natura,

all’unisono con l’ospitalità per turisti e visitatori nell’accogliente B&B da lei ideato nella stessa Dimora

Storica di famiglia in via Cristo, cuore della Venafro Antica. La prossima iniziativa nell’accogliente Palazzo

prevede infatti la serata musicale del 31 marzo prossimo (h 20.00) col M° Simone Sala, “pianista, docente e

direttore artistico -si legge nell’informativa- protagonista di oltre 1.200 concerti in tutto il mondo, che

suonerà per gli ospiti di una cena esclusiva il giorno 31 marzo 2023, h 20.00”. Quindi le informazioni dello

stesso appuntamento : “Partecipazione euro 50.00 a persona, evento e pernottamento, colazione inclusa

per 2 persone : euro 200,00”. Il tutto, conclude la comunicazione, presso la Dimora del Prete di Belmonte,

in via Cristo 49 a Venafro”. Prenotazione obbligatoria : 366/1749108, 329/6939118. Arte musicale quindi

nel cuore del centro storico venafrano, cenando, pernottando e facendo colazione nell’immobile che fu del

Marchese Alessandro del Prete di Belmonte, il casato nobile di Venafro.