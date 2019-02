Sarà presentata a Campobasso il 27 febbraio alle ore 16,00 presso il Circolo Sannitico la prima Relazione sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Molise. La Relazione è curata dal presidente dell’Osservatorio Antimafia del Molise, Vincenzo Musacchio. Ci saranno Franco Roberti (Procuratore Nazionale Antimafia dal 2013 al 2017) e Guido Rispoli (Procuratore Generale della Repubblica di Campobasso).

Il presidente Musacchio ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto per poter avere una visione unitaria di quelli che sono i fenomeni malavitosi che si insinuano in modo diverso nelle varie realtà molisane. Questo è solo il primo step al quale seguiranno un report sul fenomeno del caporalato e delle agromafie, uno sugli inquinamenti ambientali ed uno sul voto di scambio politico mafioso. Il Report sarà presentato anche al XXV° Vertice Internazionale Antimafia che si terrà in maggio a Napoli.