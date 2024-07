di T.A.

I VENAFRANI RECLAMANO RIMOZIONE DELLA SOSTANZA E PULIZIA DELLO SPECCHIO D’ACQUA APPROSSIMADOSI LA FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE.

Non è un gran bello spettacolo quello della mucillagine, sempre che di tanto trattasi, al tipico laghetto di Venafro. In effetti lo storico specchio d’acqua del rione Ciaraffella da dove parte il fiume San Bartolomeo e nel quale si specchia la Palazzina Liberty è ricoperto in gran parte da sostanze – la mucillagine ?- che rovinano l’aspetto del laghetto in tema e la vita stessa delle specie acquatiche tipiche dei luoghi. Tali sostanze sono diffuse, galleggiano in superficie e vengono notate distintamente passando lungo tale laghetto o sostando nei pressi per un po’ di frescura, data l’afa del periodo. La gente in effetti ne reclama la rimozione e quindi la pulizia integrale del laghetto, approssimandosi tra l’altro la festa popolare in onore della Madonna del Carmine, tradizionale evento che si svolge proprio a partire dal rione Ciaraffella e sino alla Chiesa dedicata alla Madonna di Monte Carmelo, periferia ovest della città.