Il movimento politico Coscienza Civica interviene a favore degli ex precari della protezione civile che potrebbero essere stabilizzati con la legge Madia e che di fatto Frattura continua ad ignorare.

Gli stessi – dichiara Coscienza Civica – possiedono il requisito di anzianità oltre ad essere vincitori di concorso. Inoltre, la Regione Molise vanta una vacanza di 97 figure professionali, per cui ci sarebbero tutti i presupposti per una stabilizzazione. Invece, quest’ultima ha indetto un altro concorso senza attingere dalla graduatoria vigente e senza tener conto della legge Madia.

Di conseguenza, il movimento Coscienza Civica chiede lumi al governatore ed invita ad annullare anche la determina con cui viene prorogato il contratto delle 15 figure presenti al centro funzionale. Determina assurda in quanto non individua le figure professionali necessarie, ma direttamente le persone fisiche, in barba ai requisiti di trasparenza e merito.