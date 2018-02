Non si ferma un istante la macchina organizzativa del Movimento per la Sovranità, coordinato in Molise da Carlo Perrella, che riprende il suo tour sul territorio molisano in vista delle imminenti politiche ma soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali.

E lo fa con la presenza di Gianni Alemanno. L’ex ministro infatti il 27 febbraio sarà in Molise per una giornata ‘intensa’. Alle 9.30 del mattino l’onorevole sarà a Venafro; un’ora dopo a Isernia. Alle 12 Alemanno e i rappresentanti regionali del Movimento invece saranno a Campobasso, in via Orefici n.60: qui è in programma una conferenza stampa dell’onorevole. Nel pomeriggio alle 16 appuntamento a Cercemaggiore, alle 18 a Larino.

La lunga giornata si concluderà a Termoli, alle ore 20.30, presso la ‘Bahia Azzurra’. “Mai come in questa fase è per noi importante portare avanti un progetto politico serio basato su una programmazione rispettosa delle esigenze del territorio molisano – fanno sapere i coordinatore regionali del Movimento – Stiamo lavorando senza sosta per un unico partito di tutti coloro che credono veramente nella Sovranità nazionale e popolare.

Ci stiamo impegnando molto per gestire al meglio questa campagna elettorale, vincendo le elezioni e preparandoci a una successiva e intensa fase di confronto dopo il 4 marzo. Dobbiamo cercare di salvare il Molise e l’Italia da un destino di semplice colonia. Per questo cercheremo di offrire un’adeguata organizzazione di partito, senza la quale è impossibile costruire una struttura veramente radicata nel territorio e in grado di incidere positivamente nelle istituzioni”.