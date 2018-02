Riceviamo e pubblichiamo

La ICA-Creset, società incaricata dalla Regione Molise della riscossione dei bolli auto, ha inviato e sta inviando cartelle esattoriali per bolli auto prescritti.

Si tratta di ingiunzioni di pagamento per bolli del 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 allora notificate, poi rinnovate nel 2014; oggi viene richiesto il pagamento dopo tre anni, quindi per crediti andati in prescrizione.

I cittadini rischiano di pagare somme non dovute se non provvedono a inoltrare i ricorsi prima della scadenza di giorni dalla notifica dell’ingiunzione; in mancanza possono subire pignoramenti, fermi amministrativi, esecuzioni forzate ecc..

L’utilizzo delle comunicazioni di autotutela è sconsigliato in quanto la società di riscossione risponde dopo 60 giorni, quando chi non ha provveduto non può produrre il ricorso.

Movimento Consumatori offre ai cittadini interessati l’assistenza necessaria. Per informazioni telefonare allo 0874 411086, cellulare 3473309498- 3274478907, email [email protected]

Filippo Poleggi

Presidente Movimento Consumatori Campobasso