“Movida” del sabato notte eccessiva a Venafro e la gente non gradisce

La gente non gradisce e protesta di brutto ! Trattasi dell’eccessiva “movida” del sabato notte nel centro di Venafro, esattamente su Corso Campano, che in molti contestano apertamente in quanto non si rispetterebbero le regole del vivere civile e ci si abbandonerebbe a comportamenti tutt’altro che ammissibili. La conferma arriva da famiglie che abitano e vivono nei pressi delle aree della ”movida” venafrana del fine settimana e che fanno pervenire in redazione le loro risentite osservazioni che di seguito vengono ospitate per dovere di cronaca. “Tutti devono lavorare e i giovani hanno diritto a divertirsi -puntualizzano quanti reclamano il rispetto delle regole, che invece nella circostanza verrebbero totalmente disattese- ma ogni cosa deve avvenire rispettando la legge ed il prossimo che desidera tranquillità e di fruire del riposo notturno. A Venafro invece in pieno centro ogni sabato sera e nel corso della notte predomenicale avviene tutt’altro. Musica ad alto volume sino a notte inoltrata, il corso arbitrariamente sbarrato al traffico, sedie e tavolini in strada e depositi fisiologici un po’ dappertutto, compresi a ridosso dei portoni dei palazzi condominiali e di case singole private. Al mattino infatti tocca a noi cittadini pulire e disinfettare !”. L’interrogativo e l’appello conclusivo alle istituzioni pubbliche locali ed alle forze dell’ordine: “ E’ giusto tutto questo ? Pensiamo proprio di no !”. Gli stessi interlocutori proseguono nelle loro testimonianze : “Viviamo in un reale Stato di diritto o lo è solo a parole, cioè quando conviene ? Conveniamo, è bene ribadirlo in tutta chiarezza, sulla necessità del lavoro e sul diritto al divertimento da parte delle generazioni future che sono le protagoniste di siffatta “movida”, ma il tutto deve avvenire nel rispetto delle regole, della legge e dei diritti altrui. A Venafro invece la particolarissima “movida” cittadina fa tutt’altro ed è urgente porvi rimedio. Saranno sufficienti controlli preventivi e continuativi, il rispetto delle regole del vivere civile e tutti finalmente vivremo in piena tranquillità : quanti devono lavorare, giovani che amano incontrarsi e divertirsi e i cittadini che chiedono tranquillità e silenzio notturno”. “Movida” da rivedere quindi a Venafro per un pieno e comune vivere civile.