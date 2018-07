Ad Agnone, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno denunciato un giovane del luogo, che ha forzato un posto di blocco non ottemperando all’ALT intimatogli dalla pattuglia.

Il motociclista è stato però riconosciuto dai militari, per via dei suoi precedenti di polizia e pertanto nei suoi confronti è scattata nelle ore successive la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, anche perché lo stesso risultava privo della prescritta patente di guida poiché già in precedenza revocata.