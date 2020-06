Il grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 7 giugno, lungo la Strada Statale 627, in località Fragnete. Una moto, con alla guida un 31enne di Trivento, per cause in corso di accertamento, è finita contro il guard rail. L’uomo, a seguito del violento impatto, ha riportato gravi ferite agli arti. E’ stato trasportato dai sanitari del 118, giunti sul posto, al Pronto Soccorso di Isernia. In un secondo momento è stato trasferimento presso l’ospedale di Teramo. Sul posto anche la Polstrada di Isernia e il personale Anas.