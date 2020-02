Ancora sangue sulle strade molisane. Una moto, guidata da una 24enne, è finita contro una betoniera in via Pertini a Termoli. La due ruote è rimasta incastrata sotto la betoniera. La ragazza è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in gravi condizioni al “San Timoteo”. Purtroppo però per lei non c’è stato nulla da fare. Troppe gravi le ferite riportate nell’impatto. Sul posto, oltre al 118, anche la Polizia per effettuare i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.