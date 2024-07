di T.A.

Moto che passione ! E se la passione prende, si vive praticamente in simbiosi con le due ruote motorizzate. Ne è prova quanto accade a Venafro, col pensionato Vincenzo Salvatore -personaggio assai eccentrico e decisamente particolare, addirittura unico- che ha fatto delle moto di una nota casa motoristica mondiale (se ne evita l’indicazione per evitare pubblicità gratuita) la passione della propria vita, subito dopo -è ovvio- moglie, figli e nipoti. E domenica mattina il nostro presenterà i propri gioielli a due ruote motorizzate dinanzi ad un bar di Venafro lungo via Campania, esponendoli in tutta convinzione e con malcelato orgoglio, e non mancando di arricchire l’appuntamento con delizie per il palato. Della predetta esposizione e dei vari “contorni” della mattinata è lo stesso pensionato a parlare : “A partire dalle h 9.30 di domenica 14 luglio -attacca Vincenzo- esporrò per amici ed appassionati diversi modelli di moto di mia proprietà che custodisco gelosamente. In particolare presenterò la moto STREET FIGHTER V2, 2014 acquistata a Borgo Panigale, il modello STREET FIGHTER V 4 SP 2 2024 acquistata presso la concessionaria di Frosinone, nonché la PANIGALE SUPERLEGGERA V2 2019 CC 500. Saranno in esposizione perché tutti ammirino anche la moto PANIGALE V2 2024 del pilota Troy Beliz, il modello SRAMBLER 1100 SPORT 2024 e la moto d’epoca di 500 cc FOU – R-K del 1978”. Quindi le degustazioni : “A quanti interverranno offrirò un piacevole “rinfresco” con degustazioni di caciocavallo, salsicce, porchetta e dolci vari, sorseggiando vino di casa e bibite”. Perché, Vincenzo, tanta passione per le moto, è stato chiesto al nostro ? “E’ qualcosa di innato che coltivo da sempre. E mi piace trasmetterlo agli altri. Viva le moto, passione della mia vita !”. Pensate di mancare ? Sconsigliamo … !