di T.A.

PRESENTE ALL’EVENTO KETTY CHIAVEGATO VICE CAMPIONESSA ITALIANA DELLE DUE RUOTE IN PISTA

Le passioni della vita ? Tante e tutte belle ! Vincenzo Salvatore di Venafro da sempre ne coltiva una particolarissima : quella per le moto, che pilota alla grande sempre nel massimo della sicurezza propria ed altrui. E tra le due ruote motorizzate l’uomo predilige una casa motoristica in particolare, di cui il nostro è anche portacolori ed appassionato da decenni. Ne ha già diverse, Vincenzo, della stessa azienda e ieri domenica 29 ottobre è salito in sella al suo ultimo “amore” a due ruote motorizzate, la STREETFIGHTER V4 SP2 2024, che gli è stata consegnata con apposita cerimonia pubblica a Frosinone. Nella circostanza è stata presente tra gli altri Ketty Chiavegato, vice campionessa italiana e recente vincitrice del Trofeo Italiano Femminile di moto su pista. Hanno presenziato all’evento sportivo autorità civili ed amministrative di Molise e Lazio, concludendo il tutto tra brindisi e tanti sorrisi, fermo restando l’immancabile rombo dell’ amatissima nuova due ruote motorizzata. “Vivo per la famiglia e per le moto -ha affermato al termine un soddisfattissimo Vincenzo Salvatore- ed oggi per me è un grande giorno !”.