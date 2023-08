di Ufficio Stampa molisecriminale

Il settembre isernino ospiterà nella bellissima cornice di piazzetta Sanfelice, nel cuore del centro storico, la presentazione dell’ultimo lavoro del giornalista molisano Giovanni Mancinone, “Mostri” che sarà occasione di incontro, confronto e dialogo traendo spunto dai fatti di cronaca narrati nel testo, un dibattito che vuole essere un focus sulla prevenzione e sulla attenzione alle tematiche di genere.

Dieci capitoli, undici vittime. Le cronache raccontate in questo libro hanno in comune territori dove apparentemente il vivere è quieto e tutto è vicino. E vicini, troppo vicini sono gli assassini: tutti maschi. In comune tra le storie raccolte, indagate e raccontate da Giovanni Mancinone c’è anche un altro elemento. Si poteva evitare. Bastava dire, non nascondere, non aspettare. In alcuni casi, ci sono colpe pubbliche. In tutti, segreti privati, nascosti per la paura di rompere la patina del quieto vivere. I pezzi di cronaca ignorano le differenze tra sud e nord, campagne e metropoli, poveri e ricchi, e compongono una unica storia, quella di un Paese nel quale le donne sono infinitamente più forti rispetto a soli pochi decenni fa, ma troppo spesso pagano la loro forza, la loro indipendenza, il loro “no”, con la vita. Prefazione di Oria Gargano.

Prenderanno parte all’incontro l’assessore alla cultura isernino Luca De Martino, l’autore e giornalista Giovanni Mancinone, Bice Antonelli avvocata matrimonialista, Leontina Lanciano esperta in diritto dei minori, Cosmo Leccese avvocato civilista esperto in studi giuridici sulle tematiche di genere.

Dichiara l’autore “Anche ad Isernia. Si va anche ad Isernia. Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castrataro e l’assessore alla cultura De Martino che hanno voluto inserire Mostri nel cartellone del “Settembre Isernino”. Mostri è un libro che vuole contribuire ad aprire le gabbie del silenzio che nascondono le tante violenze di genere che si consumano in ogni luogo e in varie forme ad iniziare da quella psicologica e fisica fino a quella sessuale senza omettere gli atti persecutori come lo stalking, lo stupro, i femminicidi, le discriminazioni in base al sesso che riguardano un gran numero di persone. Parlare di questi temi in piazza, in centri piccoli e grandi, con il coinvolgimento dei cittadini e di professionisti che sanno ascoltare e dare risposte è un fatto rivoluzionario”.

“Giovanni Mancinone ancora una volta – dichiara l’assessore alla cultura Luca De Martino – dimostra un’indiscussa sensibilità nel trattare argomenti che provocano inquietudine e paura nella collettività. Il suo occhio attento e la sua scrittura chiara ci consentono di combattere questi sentimenti negativi attraverso la conoscenza del reale. Siamo onorati di ospitarlo nel Settembre Isernino e siamo sicuri che la città dimostrerà, ancora una volta, l’affetto che merita la persona ed il giornalista.”

Durante l’appuntamento letterario sarà presente anche un point librario della catena Giunti al Punto che vuole promuovere la lettura fin da piccoli mediante donazioni alle scuole ed ai reparti pediatria con l’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”