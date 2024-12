di T.A.

Interessante e particolare MOSTRA PRESEPIALE s’inaugura il 5 dicembre (h 16.30) in Agnone, esattamente nei locali dell’ex pescheria di via Marconi. La mostra, perché piccoli e grandi possano ammirare, resterà aperta sino al 22 dicembre. Tanti gli artisti presepiali provenienti da più regioni e dall’intero Molise che mostreranno i propri lavori, tutti inusuali e come tali da ammirare. Tra i lavori esposti si segnala quello del venafrano Lino Di Menna, solito allestire presepi nelle fogge e negli ambienti più impensabili. Quest’anno l‘artista ha pensato la propria creazione in forma assai suggestiva su un ramo d’albero, con scena della natività, l’arrivo dei pastori, l’adorazione dei Re Magi, il popolo e l’immancabile pizzeria creati ora su un ramo, ora sotto un riparo naturale ed ora alla luce delle stelle. Assolutamente da visitare ed ammirare perciò la MOSTRA D’ARTE PRESEPIALE IN AGNONE con artisti che hanno dato fondo a tutta la loro creativa originalità perché il FIGLIO DELL’UOMO nasca sulla Terra portando -è l’auspicio unanime- pace e serenità tra le genti.