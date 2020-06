Il sito Mosem della Regione Molise è irraggiungibile. Questa mattina, come da previsioni, il sito è andato in tilt beffando le imprese che possano beneficiare del contributo a fondo perduto, anche con una riduzione dell’ammontare spettante in funzione della dotazione finanziaria.

La metodologia del “click day” per l’adesione all’Avviso, si è rivelato lo strumento meno adatto all’attuale stato di necessità delle aziende. Da più parti, nei giorni scorsi, si era diffuso l’allarme per quanto sarebbe accaduto oggi, ma il presidente Toma è andato avanti per la sua strada infischiandosene delle conseguenze.

Naturalmente, chi questa mattina era pronto davanti al pc per aderire all’Avviso, ha dovuto fare i conti con un sito che continua a non funzionare. C’è chi già minaccia azioni legali per qualcosa che era stato ampiamente annunciato e che è accaduto come tutti temevano, ma come diceva una saggio: “A lavare la testa all’asino si perde acqua, tempo e sapone”.