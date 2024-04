di Redazione

L’uomo, nato in Argentina nel 1970 e residente a Vinchiaturo, operaio del Cementificio di Guardiaregia, era stato vittima di un incidente mentre lavorava in una cabina elettrica.

Non c’è l’ha fatta, Claudio Amodeo, l’operaio ricoverato al Centro Grandi Ustionati di Napoli, a causa delle gravissime lesioni riportate in seguito all’incendio di giovedì scorso, all’interno di una cabina elettrica del cementificio di Guardiaregia. Cordoglio da parte dei colleghi e dei rappresentanti sindacali. Cgil e Uil hanno annunciato un presidio davanti allo stabilimento per giovedì prossimo,11 aprile, giornata nella quale era già in previsione uno sciopero a livello nazionale dei lavoratori dei settori privati per chiedere più sicurezza sul lavoro. Intanto l’altro ferito, ricoverato al Sant’Eugenio di Roma, è in miglioramento ed è stato estubato.