Lo scorso fine settimana ad Ancona si sono disputati i Campionati Italiani Master Indoor, Morena Di Benedetto ha confermato la sua assidua presenza al vertice dell’atletica master italiana conquistando l’ennesimo titolo tricolore.

L’atleta molisana, tesserata NAI, ha vinto il titolo italiano sui 1500m SF45 con il tempo di 4.54.68 e, non contenta, nella gara di domenica ha conquistato anche un secondo posto sugli 800m in 2.26.82 a soli 15 secondi dal titolo.

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto sia da parte della società che da parte dell’atleta di Isernia: “Vincere è sempre un’emozione bellissima! Questo ulteriore titolo è la testimonianza che stiamo lavorando bene e che questa è la strada giusta per cercare di fare sempre meglio”.

Anche perché confermarsi è sempre più difficile. “Durante una gara niente è scontato: può succedere di tutto, sia in positivo che in negativo – precisa Morena. In gara metti in gioco tutti i sacrifici fatti per poter arrivare a dare il massimo“.

E per arrivare a dare il massimo c’è sempre bisogno di impegno e costanza nella preparazione: come ti sei allenata in questa occasione?

“Lo schema vincente non si cambia mai. Mi sono preparata con la tenacia e la determinazione di sempre ed ogni fine gara per me vale sempre più del risultato, perché mi permette di capire quello che si deve o si può migliorare. La vittoria non coincide mai con la perfezione e allora nel resocontare una gara ogni errore può rappresentare un margine di miglioramento. Ed è questo il mio obiettivo: migliorarmi sempre di più!”

Quali allora i prossimi obiettivi?

“Dopo aver conquistato diversi titoli italiani, mi piacerebbe provare qualche Europeo. Mi piace mettermi in gioco sempre e comunque, a prescindere dal risultato“.

Intanto, la portacolori della NAI si gode il meritato riposo e i complimenti della società e di tutti gli appassionati di atletica molisana. Lei, dal canto suo, dedica questo titolo “a tutti coloro che credono in me e che continuano a starmi vicino“.