di Tonino Atella

La necessità di urgenti interventi di restauro sia all’imbocco della provinciale per la frazione Le Noci e sia sulla storica Croce lungo la strada per Pozzilli.

Dopo il caso purtroppo non risolto della Croce lungo la “Via della Croce di Pozzilli”, zona pedemontana est di Monte Santa Croce sulla strada che collega Venafro a Pozzilli, dopo tale cadente Croce tutta arrugginita e che sormonta un monumento in calce e mattoni che mostra a sua volta evidenti i segni del tempo che tutto distrugge e cancella se manca l’intervento di ripristino dell’uomo, eccoci ad altra testimonianza di come possano finire certe realizzazioni in difetto di attenzioni e cure umane.

Ci interessiamo questa volta del Monumento con tanto di Croce metallica in cima installato negli anni ‘60/’70 dai Padri Missionari in giro e in predicazione nei Comuni piccoli e grandi dello Stivale e che al termine della loro missione pastorale erano soliti adoperarsi perché la comunità cristiana del luogo erigesse il Monumento con Croce a ricordo perenne della presenza missionaria e soprattutto per ribadire fede e credo cristiani. A Venafro siffatto significativo Monumento venne realizzato alla periferia ovest della città, esattamente a nord dello storico Ospedale SS Rosario ed all’imbocco della strada provinciale per la frazione Le Noci, dove in effetti ancora trovasi. Solo che le sue condizioni, come dalle foto allegate, sono tutt’altro che ottime, stabili e soddisfacenti.

La Croce addirittura è piegata tantissimo in avanti e rischia di finire a terra da un momento all’altro ! Essendo metallica, probabilmente le intemperie nel corso dei decenni l’hanno arrugginita alla base, piegandola nettamente ! Così come non si esclude che possano esserci problemi di tenuta tra calce e pietre per sorreggere il Simbolo della Cristianità. Insomma il trascorrere del tempo e la mancanza di opere di manutenzione stanno per aver ragione di tale Croce di Via de Le Noci, che va di nuovo ed al più presto ancorata saldamente al Monumento prima che finisca a terra ! E’ un preciso dovere, pensiamo, delle istituzioni pubbliche del territorio di adoperarsi per preservare nella maniera giusta tutto quanto attiene alla storia, alla cultura, ai sentimenti, alle idee ed al pensiero delle comunità amministrate, per cui a nome e per conto di tanti si attendono interventi e restauri completi, efficienti e duraturi sia della Croce lungo la strada pedemontana per Pozzilli che dell’altra all’imbocco della provinciale per Le Noci.