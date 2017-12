Ignoti hanno scassinato il box prefabbricato che da mesi sostituisce il vero ufficio postale, dopo che nella scorsa primavera la struttura era stata rapinata e danneggiata. I malviventi hanno scassinato la porta d’ingresso della struttura, ma una volta dentro, non hanno trovato nessun bottino da portar via.

A mandare in fumo il loro piano criminale è stato il fatto che, essendo il box un luogo non sicuro, il denaro viene portato via al termine di ogni giornata. E’ per questo motivo che i rapinatori che hanno forzato l’ingresso sono fuggiti a mani vuote. Sull’episodio indagano i Carabinieri.