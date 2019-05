Dopo Campobasso, anche a Monteroduni, il voto per l’elezione del Sindaco si tinge di giallo. Il sindaco uscente, Custode Russo, ha vinto la sfida contro l’avversario Nicola Altobelli per un voto. Fin qui nulla di strano, se non fosse che all’interno dell’urna è comparsa una scheda in più rispetto ai cittadini che hanno votato.

Questo ha portato gli sconfitti a denunciare brogli elettorali. Nel seggio sono arrivate anche le forze dell’ordine per fare luce sulla vicenda. Al momento la proclamazione del Sindaco è sospesa. Non è da escludere, a questo punto, un ricorso da parte della lista perdente.