E’ ufficiale, Custode Russo è stato rieletto sindaco di Monteroduni per la terza volta. Dopo una notte agitata e, con un solo voto di scarto, per il sindaco uscente Custode Russo è arrivata l’ufficialità del Viminale che ha confermato il responso dell’urna. A quanto pare sembra che una persona ha votato, ma il suo voto non sarebbe stato registrato.

Per questa ragione ci si sarebbe ritrovati con una scheda in più non conteggiata. Russo è stato proclamato sindaco con 696 preferenze contro le 695 dello sfidante Nicola Altobelli. Come detto in un precedente articolo, con molta probabilità, gli sconfitti presenteranno ricorso al Tar.