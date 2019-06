Nel primo pomeriggio di giovedì, appena dopo l’ora di pranzo, i Carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti nel piccolo centro cittadino, su richiesta del titolare di un bar e di alcuni avventori.

Un 55enne di nazionalità rumena, ma da tempo residente nel piccolo comune molisano, causa abuso di bevande alcoliche, complice il caldo estivo, dà in escandescenze ed infastidisce passanti ed avventori del piccolo esercizio commerciale, arrivando anche alle minacce.

All’arrivo della pattuglia della Stazione Carabinieri, l’uomo si tranquillizza e segue i militari in caserma che avevano preventivamente proceduto alla sua identificazione personale e successiva perquisizione sul posto. Proprio l’attività perquisitiva aveva fatto emergere il possesso, da parte dell’uomo, di un coltello a serramanico nella tasca dei pantaloni e del quale non è stato in grado di giustificare il porto.

L’arma bianca è stata prontamente recuperata dai Carabinieri e posta poi sotto il vincolo del sequestro penale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, cui l’uomo è stato deferito a piede libero, dopo le formalità di rito ed alla quale dovrà rispondere del porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

Brillante quanto tempestiva la risposta dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia, atteso che l’evento, aveva destato particolare allarme sociale e soprattutto preoccupazione tra i passanti, intimoriti dall’uomo e dal suo stato di agitazione psicofisica. L’attenzione dei Carabinieri del piccolo centro del basso Molise rimane alta e costante, volta a prevenire e scoraggiare eventuali malintenzionati dal porre in essere attività delittuose.