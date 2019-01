Rapinato il kebab in centro a Montenero di Bisaccia (CB). All’ora di chiusura, le 22 circa, mentre il dipendente pakistano era intento ad effettuare i lavori di pulizia e chiusura attività, tre malviventi fanno ingresso nel kebab sito in centro a Montenero di Bisaccia e dopo aver minacciato il giovane, lo costringono a consegnare l’incasso e il denaro contenuto nel suo portafogli per un bottino di circa 500 euro.

Il panico che assale il giovane è tanto da non consentirgli di notare il mezzo in uso ai malviventi, né tanto meno la loro via di fuga, riesce solo a biascicare una richiesta di aiuto alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Termoli (CB), che nel volgere di pochissimi minuti fanno intervenire sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Petacciato (CB) seguita a brevissima distanza dai colleghi della locale Stazione. Le ricerche sono serrate da subito, nulla viene tralasciato, ma dei malviventi nessuna traccia.

Il giovane viene tranquillizzato ed invitato in caserma per le incombenze del caso. Nel frattempo le indagini continuano con la visione di tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza sia pubbliche che private insistenti nella zona, dalle quali gli investigatori sperano di trovare quegli indizi utili alla ricostruzione degli eventi ed all’individuazione degli autori.

L’allerta rimane alta per i Carabinieri della Compagnia di Termoli (CB), che invitano ancora una volta i cittadini a segnalare la presenza di persone e/o macchine sospette, senza aver timore di arrecare disturbo alle Forze dell’Ordine per un falso allarme.